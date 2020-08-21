Son dakika haber... Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldüren zanlılar adliyede - Son Dakika
Son dakika haber... Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldüren zanlılar adliyede
Son dakika gündem haberi... Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesine getirildi.
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21.08.2020 19:45:23. #1.12#
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