Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'deki El Bab'ta, yerel kolluk birimi görevlisi ve oğlunun silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'ta, 17 Şubat'ta An Naser Mahallesi Korniş Caddesi'nde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırıda, El Bab Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli yerel kolluk personeli ile 7 yaşındaki oğlu hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından yapılan detaylı incelemeler kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği belirlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu M.H.H. ve H.M. yakalandı.

Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan zanlılar, El Bab Cezaevine teslim edildi.