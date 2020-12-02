Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

02.12.2020 12:27
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü, System.String[]

Son dakika haberleri: DENİZLİ'de emekli Mehmet Çakır (87) ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır (57), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

DENİZLİ'de emekli Mehmet Çakır (87) ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır (57), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Ali Çakır, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE OĞLU AYNI GÜN ÖLDÜFarklı şehirlerde koronavirüs tedavisi gören baba-oğuldan Hasan Ali Çakır, 30 Kasım akşamı yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çakır da öldüğünden habersiz olduğu oğlundan 2 saat sonra hayatını kaybetti.Söğüt Mahallesi'nde yaşayan eski muhtar Altan Yıldız, baba-oğulun ölümünün büyük üzüntü yaşattığını söyleyerek, "Sela okununca Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini sanmıştık. Meğer İzmir'deki oğlu Hasan Ali Çakır koronavirüs nedeniyle ölmüş. Oğlundan yarım saat sonra da Mehmet Çakır'ın selası okundu. Baba ve oğlunun ölümü bizi derinden üzdü" dedi.  Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü
Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

Mehmet Çakır, Koronavirüs, Hasan Ali, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü - Son Dakika


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