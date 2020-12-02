Son dakika haber: Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü - Son Dakika

DENİZLİ'de emekli Mehmet Çakır (87) ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır (57), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Ali Çakır, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi Mehmet Çakır'a ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.