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Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret

20.06.2021 16:11
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret, System.String[]

Bir son dakika haberine göre KUZEY Kıbrıs'ta 20 yıl önce şehit olan Teğmen Doğuş Uran'ın babası Şaban Uran, bu yıl da 'Babalar Günü'nü buruk geçirdi.

KUZEY Kıbrıs'ta 20 yıl önce şehit olan Teğmen Doğuş Uran'ın babası Şaban Uran, bu yıl da 'Babalar Günü'nü buruk geçirdi. Bandırma Şehitliği'ndeki oğlunun kabrini ziyaret eden Uran, "O bize gelemedi ama biz her bayram onun kabrine geliyoruz" dedi.

Teğmen Doğuş Uran, 2001 yılında, tank kazası sonucu şehit olup memleketi Balıkesir'in

Bandırma ilçesindeki şehitliğe defnedildi. Doğuş Uran'ın şehadetinin ardından Bandırma'da yaşayan babası Şaban Uran ve annesi Nezahat Uran, oğullarının odasını kıyafetleri vefotoğraflarıyla donattı. Doğuş Uran'ın aldığı belgeleri de odasında sergileyen Uran çifti,oğullarının tabutuna sarılan Türk bayrağını ise yatağının başköşesine koydu. Şaban Uran, 'Babalar Günü'nde Bandırma Şehitliği'ne gelerek, oğlunun kabrini ziyaret etti. Uran ailesini, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Temsilcisi EcevitKarakoyun ve dernek üyeleri de yalnız bırakmadı.'OĞLUMUZU ZİYARETE GELİYORUZ'Oğlunun mezarını sürekli ziyaret ettiklerini belirten Şaban Uran, "1992-1996 yılları arasında Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında da Ankara Kara Harp Okulunu bitirdi. TankçıTeğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 2 yıl sonra görev başında Kıbrıs'ta 5 askeriyle birlikte tank kazasında şehit oldu. Biz de sık sık oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Bugün takdiredersiniz ki, Babalar Günü. O bize gelemedi ama biz her bayram, Babalar Günü, Anneler Günü hatta her hafta geliyoruz. Mekanı cennet olsun, burada diğer arkadaşlarıyla birlikte göreviniyapmış, huşu içinde uyuyor. Ben bir de şöyle söylemek istiyorum, insan doğar büyür, beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Bütün kahraman şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.'OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ'

Nezahat Uran da "Evladımız bugün bize gelemedi biz ona geldik. Her hafta sonu gelip onu dolaşıyoruz. Bir evladımız vardı ama bin evladımız oldu. Onlar cennette, Allah bizleri de şefaatlerinden ayırmasın. Çocuğumuz şehit olduktan sonra böyle bir oda yapmayı düşündük. Temizliğine de eşim de yardımcı oluyor. Temizlerken de ilk zamanlar dayanamıyordum, şu an kalbimizde yaşatıyoruz. Kıyafetlerine baktıkça oğlumuzla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.


Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret
Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret

Babalar Günü, Bayram, Kıbrıs, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret - Son Dakika


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