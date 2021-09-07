Son dakika haber... Babalarını kaybeden çocukları ziyaret eden Başkan Beyoğlu, yetimlere eğitim desteği sağladı - Son Dakika

Geçen yıl babalarını kaybeden aileyi ziyaret eden AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, anneleriyle beraber yaşayan üç çocuğun eğitim ihtiyaçlarını karşıladı. Beyoğlu, üniversite adayı kardeşin de belediyenin ücretsiz TYT- AYT kurslarına dahil edilmesi için talimat verirken, aileye kalıcı gelir sağlanması için ilgili kurumlarla iletişime geçerek ayrıca yüzlerini güldürdü.

Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra tam zamanlı yüz yüze eğitimin başladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde yürekleri ısıtan görüntü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden geldi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Mevlana Halit Mahallesi'nde yetim çocukları bulunan Kılavuz ailesine misafir oldu. Ailenin geçen yıl babasını kaybettiğini ve zor şartlarda yaşama tutunmaya çalıştığını öğrenen Başkan Beyoğlu, üç çocuğu ile beraber yaşayan anneye teselli vererek sağladığı desteklerle gönüllere dokundu.

Eğitim için temel ihtiyaçlarını karşıladı

İlk etapta çocukların eğitim için kırtasiye ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Beyoğlu, yetim olan üç kardeşe de iyi bir eğitim almaları için her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti. Üniversite adayı kardeşin belediyenin ücretsiz eğitim merkezinde verilen TYT-AYT kurslarından yararlanması için talimat veren Başkan Beyoğlu, sosyal güvencesi olmayan aileye kalıcı gelir sağlanması için de ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlatılmasını sağladı. Verilen destekler ve Başkan Beyoğlu'nun girişimleri ailenin yüzünü güldürdü. Üç çocuğu ile beraber zorlu bir hayat yolculuğunda bulunduğunu belirten anne, Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

"İnsani ve vicdani sorumluluğumuzun gereğini yapıyoruz"

Başkan Beyoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda yapılan eğitim yatırımlarına dikkat çekerek ihtiyaç sahibi çocukların okumasını sağlamak için her türlü desteği sağlamaya özen gösterdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Söz konusu eğitim olunca sessiz kalamayız. İlk emri 'oku' olan yüce medeniyetin mensupları olarak en ucra köşelerdeki çocuklara sahip çıkmak insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR