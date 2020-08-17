Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 25 yaşındaki Burak Can Öner babasına ait iş yerinde ölü bulundu.

Olay, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antrenör olarak görev yapan Burak Can Öner, babasına ait iş yerine geldi. Kısa süre sonra iş yerinden gelen silah sesini duyan dükkan komşularının durumu hemen 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine bilirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öner'in hayatını kaybettiğini belirlerken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç antrenörün ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. - AYDIN