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Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi - Son Dakika

Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi

23.01.2022 16:46
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi

Son dakika haber... MANİSA'da yaşayan Osman Özer (33) küçük yaşta annesinden ayrılan ve bir daha hiç görmediği babası Ahmet Yıldırım'ı yıllar sonra aramaya karar verdi.

MANİSA'da yaşayan Osman Özer (33) küçük yaşta annesinden ayrılan ve bir daha hiç görmediği babası Ahmet Yıldırım'ı yıllar sonra aramaya karar verdi. Özer, babasının 2006 yılında cinayete kurban gittiğini öğrendi. Babasının soy ismini taşımak için dava açan Özer, mezarını ararken, faillerin de bulunmasını istedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Osman Özer, 10 yıl önce evlenip annesi Nesia Özer'i (69) de yanına alarak Manisa'nın Şehzadeler ilçesine yerleşti. Küçük yaşta annesinden ayrılan babası Ahmet Yıldırım'dan bir daha haber alamayan Özer, yaklaşık 4 yıl önce onu aramaya başladı. İsimlerden yola çıkarak araştırmaya başlayan Özer, 3 yıl önce Aydın'ın Ortaklar Mahallesi'nde üvey amcası ile halası olduğunu öğrendiği iki kişiye ulaştı. Üvey amcası ile halası Ahmet Yıldırım'ın 2006 yılında 49 yaşındayken Aydın'daki evinde öldürüldüğünü, fail ya da faillerinin ise 16 yıldır bulunamadığını söyledi. Babasının soy ismini almak isteyen Özer, 2 yıl önce Manisa 2. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme baba Yıldırım'ın mezarının bulunarak DNA testi yapılmasını istedi. Mahkeme tarafından DNA tespiti için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iki kez yazı gönderildi ancak Yıldırım'ın mezarı bulunamadı. Zaman zaman yakınları ile birlikte Ortaklar Asri Mezarlığı'na gelerek babasının mezarını arayan Özer,  bir sonuca ulaşamadı.

'BABAM CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ'Yıllar sonra yaptığı araştırmaların sonucunda babasının izini bulduğunu ifade eden Özer, "Biz Muş'ta yaşarken babam ve annem ayrılmış. Ben bir daha babamı görmedim. Yıllar sonra üvey amcamı ve halamı buldum. Başka bir kadınla evlenip Ortaklar Mahallesi'ne yerleştiğini daha sonra boşandığını söylediler. Babam 2006 yılında yalnız yaşarken öldürülmüş. Aradan geçen 16 yıla rağmen cinayetin failleri hala yakalanamamış" dedi.'BABAMIN MEZARI NEREDE'Yıllardır kullandığı 'Özer' soy isminin dayısına ait olduğunu ifade eden Osman Özer, babasının soyadını almak istediğini söyleyerek "Şu anki soy ismim  dayımın; ben babamın soy ismini almak istiyorum. Bunun için dava açtım. Mahkeme DNA testi istedi ama mezarını bulamıyorum. Cenazesi bu mahalledeki mezarlığa gömülmüş ancak kayıtlarda babamın ismine ait bir mezar bulunamıyor. Belediye yetkililerine de ulaştım ama 2011 yılından önceki kayıtların olmadığı bilgisi verildi. Babamın mezarı nerede ? 2 yıldır buraya gelip mezarı bulmaya çalışıyorum. Hem babamın mezarını bulmak hem de cinayeti işleyen fail ya da faillerinin ortaya çıkarılmasını istiyorum" diye konuştu.


Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi
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Ahmet Yıldırım, Osman Özer, Ortaklar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Babasını ararken, öldürüldüğünü öğrendi - Son Dakika


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