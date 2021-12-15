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Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye - Son Dakika

Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye

15.12.2021 17:25
Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye

Son dakika haber... KAYSERİ'de oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile onu azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat oğlu Özgür Aslan'ın da (36) aralarında olduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de oğlunun eski müvekkili Ahmet Demir'i (40) adliye önünde tabancayla vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) ile onu azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat oğlu Özgür Aslan'ın da (36) aralarında olduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukat Özgür Aslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Olay, geçen yıl 7 Ocak'ta meydana geldi. Mehmet Aslan, avukat oğlunun eski müvekkili olan ve 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Aslan belindeki tabancayı çıkarıp, Demir'e ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Aslan ise 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, suç şüphesi bulunan avukat Özgür Aslan'ı ifadeye çağırdı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Avukat Özgür Aslan, kuvvetli suç şüphesi ile 'kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.Ölen Ahmet Demir'in eşi H.D.'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan Mehmet Aslan hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme', avukat oğlu Özgür Aslan hakkında ise 'Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar Hasan D., A.T. ve T.H.'nin de 'Suça iştirak' ve 'Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme', Demir'in eşi hakkında ise 'Suça iştirak' suçundan ceza istendi.DAVA DEVAM ETTİSanıkların yargılanmalarına Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Babasını azmettirmediğini ve suçsuz olduğunu öne süren tutuklu sanık Özgür Aslan, "Ahmet benim arkadaşımdı. Aramızda husumet yoktu. Yıllarca davalarına baktım. Benim olayla hiçbir alakam yok. Olaydan 3 gün önce babama attığı mesajlar ortada. Babam da olayı 3 gün önceden planladığını anlattı. Bir avukatın babasını azmettirdiğine dair bir dava Türk hukuk sisteminde yok. 17 aydır tutsağım" dedi.'HUSUMETLE VERİLEN İFADE SONUCU TUTUKLANDIM'17 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu da sözlerine ekleyen avukat Aslan, "Bazı şeyler çok zoruma gidiyor. 17 aydır tutukluyum. Ofisim kapanmak üzere, Hasan D.'nin ifadeleri ile tutukluyum. Bilirkişi raporunda benim orada olmadığım ortada. Bana acıyın istemiyorum. Sadece bir beyan ile tutukluyum. Babamın iş yerinin olduğu yerdeki kamera kaydı 1,5 yıl sonra dosyaya eklendi" diyerek beraatini talep etti.'OĞLUMUN HİÇBİR ALAKASI YOK'Ahmet Demir'in kendisine sosyal medyadan ağır hakaretler ettiğini belirten Mehmet Aslan ise, "Bana, sürekli hakaret eden birisi var. Bana ettiği küfürlerin arkasında hangi azmettirici aranıyor? Bu olayın asıl sebebi bana edilen küfürlerdir. Oğlumun bu olayla alakası yoktur. Amacım, ayaklarına sıkıp korkutmaktı. Üstüme kapanınca, böyle bir sonuç meydana geldi. Bu sonuçla bittiği için pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık avukat Özgür Aslan'ın cezaevinde kaldığı süre ve toplanan deliller neticesinde adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye
Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye
Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye
Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye

Mehmet Aslan, Ahmet Demir, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Babasını, eski müvekkilini öldürmeye azmettirmekten yargılanan avukata tahliye - Son Dakika


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