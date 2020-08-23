Son dakika haber: Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız: Baba, böyle ölmek var mı ? - Son Dakika

ANTALYA'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören genç kız, "Baba böyle ölmek var mı? Daha hayallerimiz vardı babam" diyerek feryat etti.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 59. Sokak üzerinde meydana geldi. Damadı ile birlikte kendisine ait serada yenileme çalışması yapan Mustafa Akman, seradaki eski demirleri 07 EG 232 traktörün römorkuna koyarak direksiyon başına geçti. Arkada oturan damadı Süleyman Kaya ile birlikte seradan çıkan Mustafa Akman, yokuş aşağı inerken traktör kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akman, traktörün altında kalırken, damadı Süleyman Kaya son anda mısır tarlasına atlayarak canını kurtardı.