Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü

27.04.2022 23:09
Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü

Bir son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan Yusuf Kupçak (4), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan Yusuf Kupçak (4), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü
Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü - Son Dakika


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