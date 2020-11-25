Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül caddesi Tanış sokakta bulunan 3 katlı bir binada, kurumu temizlenmeyen bacada, sobanın yakılması sebebi ile yangın meydana geldi. Çevrede paniğe sebep olan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR