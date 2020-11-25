Son dakika haber | Baca yangını korkuttu - Son Dakika

Son dakika haber | Baca yangını korkuttu

25.11.2020 11:06
Son dakika haber | Baca yangını korkuttu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve çevrede paniğe sebep olan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül caddesi Tanış sokakta bulunan 3 katlı bir binada, kurumu temizlenmeyen bacada, sobanın yakılması sebebi ile yangın meydana geldi. Çevrede paniğe sebep olan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Baca yangını korkuttu
Son dakika haber | Baca yangını korkuttu
Son dakika haber | Baca yangını korkuttu
Son dakika haber | Baca yangını korkuttu

Eskişehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Baca yangını korkuttu - Son Dakika


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