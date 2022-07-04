Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Hamibi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacanağı M.D.'nin (46) tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 51 yaşındaki T.K. hastanelik oldu. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. Samsun'daki hastanede ameliyata alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika

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