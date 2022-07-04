Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

04.07.2022 16:11
Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Hamibi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacanağı M.D.'nin (46) tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 51 yaşındaki T.K. hastanelik oldu. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. Samsun'daki hastanede ameliyata alındı.

Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Son dakika haberleri | Hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Son dakika haberleri | Hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika

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