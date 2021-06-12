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Son dakika haber... BAE Dışişleri Bakanı'ndan Hamas'a "terör örgütü DEAŞ" benzetmesi - Son Dakika

Son dakika haber... BAE Dışişleri Bakanı'ndan Hamas'a "terör örgütü DEAŞ" benzetmesi

12.06.2021 15:57
Son dakika haber... BAE Dışişleri Bakanı'ndan Hamas'a

Son dakika gündem haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği çevrim içi konferanstaki konuşmasında Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC) düzenlediği çevrim içi konferanstaki konuşmasında Hamas'ı terör örgütü DEAŞ'a benzetti.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, burada yaptığı konuşmada, "El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütler hakkında konuşmak uluslararası toplumun çoğunluğunun kolayına geliyor. Ülkelerin, Hizbullah, Hamas veya Müslüman Kardeşler (İhvan) gibi gruplar hakkında konuşmaktan kaçınıyor olması son derece üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Bin Zayid, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerin, bir oluşumun askeri kanadını terör örgütü şeklinde sınıflandırıp siyasi kanadını terör örgütü olarak sınıflandırmaması komik bir durum. Bu oluşumun kendisi siyasi ve askeri kanadının arasında fark olmadığını söylüyor."

BAE'yi birkaç ayda binlerce İsrail vatandaşının ziyaret ettiğini de belirten Bin Zayid, bu durumu İsrail ve BAE halklarının ilişkileri açısından "harika bir işaret" olarak niteledi.

Hamas'tan Bin Zayid'e tepki

Öte yandan, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid'e tepki gösterdi.

Ebu Zuhri, BAE'li Bakan'ın söz konusu konuşmasıyla "ümmetin meseleleri ve Filistin'e düşman olduğunu teyit ettiğini" belirtti.

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri açıklamasında, "BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid İşgalci İsrail'le aynı türküyü söyleyerek Hamas'a saldırıyor ve terör örgütü olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Terör, Arap, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAE Dışişleri Bakanı'ndan Hamas'a 'terör örgütü DEAŞ' benzetmesi - Son Dakika


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