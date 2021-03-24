Son dakika haber: BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika

Son dakika haber: BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolar yatırım yaptı

24.03.2021 22:05
Son dakika haber: BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolar yatırım yaptı, System.String[]

Son dakika haber: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya Yatırım Otoritesi'ne (INA) iki ülke ve liderleri arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan 10 milyar dolarlık yatırım planını duyurmasının ardından Endonezya Devlet Varlık Fonu'na (SWF) en büyük yatırımcı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya Yatırım Otoritesi'ne (INA) iki ülke ve liderleri arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan 10 milyar dolarlık yatırım planını duyurmasının ardından Endonezya Devlet Varlık Fonu'na (SWF) en büyük yatırımcı oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya Yatırım Otoritesi'ne (INA) iki ülke ve liderleri arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan 10 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu. Yatırım planı ile BAE, Endonezya Devlet Varlık Fonun'a (SWF) en büyük yatırımcı ülke olarak kayda geçti. BAE Şeyhliği'nin resmi haber ajansı Emirates Haber Ajansı tarafından dün yapılan açıklamada, planın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'dan bir talimat olduğunu bildirdi. Ajans, BAE'nin yatırımlarını altyapı, yollar, limanlar, turizm, tarım ve diğer ekonomik büyümeyi ve sosyal refahı destekleyen sektörler gibi Endonezya'nın stratejik sektörlerine odaklayacağını belirtti.

Endonezya'nın BAE Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada, BAE'nin aralarında Japonya, Kanada ve Birleşik Devletler'nin de bulunduğu SWF'deki diğer büyük yatırımcıların yanı sıra fonlarının daha ağır bastığına söz verdiği ifade edildi.

Büyükelçilik tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun cuma günü el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bu yatırım, iki ülke liderleri arasındaki telefon görüşmesinin tatlı bir sonucudur. İkili yakın ve sıcak görüşmelerde bulundu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimini tartıştı. Tartışmanın odak noktası haline gelen konulardan biri de Endonezya Yatırım Otoritesi oldu" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Başkan Widodo geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Ekim 2020'de kabul edilen Omnibus İş Oluşturma Yasası kapsamında kurulan Endonezya Yatırım Otoritesi Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerini açıklamıştı. Hükümet, yasal temeli dönüm noktası olan 2020 İş Oluşturma Yasası olan fonun, 2 yıl içinde 100 milyar dolar, önümüzdeki birkaç ay içinde ise en az 20 milyar dolar yatırımı yönetmesini bekliyor. - ABU DABİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika


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