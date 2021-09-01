Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Geleneksel Sünnet Merasimi" Ali Kale Turistik Tesisleri'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sünnet merasiminde Belediye Başkanı Hamit Kılıç katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Sünnet, çocuklarımızın ve alilerimizin hayatlarındaki en önemli aşamalardan biridir. Bizler her fırsatta ve şartta gönül belediyeciliğinin örneklerini sunmaya gayret gösteriyoruz. Bunu hep birlikte el ele verip gerçekleştiriyoruz. Sünnet olan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi yineliyor, kıymetli ailelerine mürüvvetlerini görmelerini diliyorum" dedi.

Başkan Hamit Kılıç, sünnet işlemleri daha önce Bafra Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilmesinden dolayı Başhekim Uzman Dr. Alaiddin Domaç'a plaket takdim ederek, emeği geçen tüm hekimlere ve sağlıkçılara başhekim nezdinde teşekkür etti.

Sünnet merasimi İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından edilen dua, mehteran gösterileri, yemek ikramı, sünnet çocuklarına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen sünnet merasimine Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve eşi Asuman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, İlçe Müftüsü Necmettin Kayar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alaiddin Domaç, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, parti temsilcileri, Bafra Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Topuz, sünnet çocukları ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN