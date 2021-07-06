Bonzai ve metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınkaya Mahallesi'nde A.A.(23) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 35,24 gram bonzai, O,63 gram metamfetamin ve 980 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN