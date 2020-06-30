Son dakika haber... Bagajdan kilolarca uyuşturucu çıktı
Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan bir kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda; 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk adı verilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; A.A. isimli şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; A.A. isimli şahsı 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin uyuşturucunun maddelerin Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depoladığı tespit edildi.
Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; A.A.'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo skunk ele geçirildi. A.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:06 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Bagajdan kilolarca uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 15:01 Tokat'ta cenaze ve nişan merasimi sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 10:18 Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 09:16 Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı