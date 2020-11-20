Son dakika haber! Bağcılar Belediyesinden online "kişisel imaj" semineri - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi "Gönül Bağı Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim seminerlerine online devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitmen Sinan Öztürk'ün "Kişisel İmaj" üzerine eğitim verdiği seminerde gençlere seslenildi.

Öztürk, herkesin çevresi tarafından bilinen bir imaja sahip olduğunu belirterek, "Kişisel imajımızı oluşturan birçok öğe vardır. Bunlar beden dilimiz, görüntümüz, yazım tarzımız, karizmamız, öz saygımız, öz güvenimiz, yaşam tarzımız, birikimlerimiz ve sunumdur. Önemli olan kişisel imajımızı 'bize kazandıran' bir duruma getirmek için sürekli çalışmamız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Demirel'in şapkası, Özal'ın kalemi

Ünlü isimlerden yola çıkarak objelerin imaj oluşturmada çok büyük rolü olduğuna değinen Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendimize yakışan objeler, kıyafetler ve tarz belirlememiz lazım. Örnek verecek olursak Süleyman Demirel'in şapkası vardır onunla özdeşleşmiş. Bülent Ecevit mavi gömlek giyerdi. İnsanlar, Ecevit'i o şekilde görmeye alışmıştı. Turgut Özal'ın elinden kalem hiç düşmemiştir. Mustafa Keser mendiliyle özdeşleşti. Renkleri değişir ama mendil asla değişmez. Siz de kendinize bir obje oluşturun."

Seminer, Öztürk'ün soruları da cevaplamasının ardından tamamlandı.