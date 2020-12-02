Son dakika haber! Bağcılar'da 6 bin 153 kişinin yaşadığı mahalle riskli alan ilan edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Bağcılar'da 6 bin 153 kişinin yaşadığı mahalle riskli alan ilan edildi

02.12.2020 16:39
Son dakika haber! Bağcılar'da 6 bin 153 kişinin yaşadığı mahalle riskli alan ilan edildi, System.String[]

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bağcılar Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bağcılar Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Karara göre riskli ilan edilen ve 6 bin 153 kişinin yaşadığı 22 hektarlık (218 bin 373 metrekare) alandaki 2 bin 150 daire ve iş yeri yeniden daha modern bir şekilde inşa edilecek.

Kentsel dönüşümün başarılı bir şekilde sürdürüldüğü Bağcılar'la ilgili Resmi Gazete'de bir karar daha yayımlandı. 2 Aralık tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyurulan karar ile Göztepe Mahallesi'nde yaklaşık 22 hektarlık (218 bin 373 metrekare) alan riskli bölge ilan edildi. 3249 sayılı kararda "İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'inci ve ek 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi. Kararın devamında riskli alan ilan edilen bölgenin harita, krokileri, sınırları ve koordinatlarına da yer verildi.

Modern bir yer haline getireceğiz

Riskli alandaki dönüşümü burada ikamet eden vatandaşla birlikte yapacaklarını belirten Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Evren Erteğin, "6 bin 153 vatandaşımızın yaşadığı bu bölgede 460 yapı, 2 bin 150 daire ve işyeri bulunuyor. Tahliyeleri ve yenileme çalışmalarını burada oturanlarla birlikte yapacağız. Bölgeyi konut, ticaret, turizm bakımından yaşanılır ve modern bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Öncelikle alanı 20 etaba böldük. Anlaşma oldukça etapları boşaltacağız" dedi.

10 bölgenin riskli alan edildiği ilçede bu yıl içinde 20 Nisan 2020 tarihinde Yeni Mahalle'de 11 bin 402 metrekare büyüklüğündeki alan ile 1 Haziran 2020 tarihinde Fatih Mahallesi'nde 21 bin 398 metrekarelik saha riskli alan edilmişti. - İSTANBUL

Göztepe Mahallesi, Cumhurbaşkanı, Bağcılar, Gazete, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bağcılar'da 6 bin 153 kişinin yaşadığı mahalle riskli alan ilan edildi - Son Dakika


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