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Bağcılar'da apartman dairesinde patlama: Dairenin ön cephesi yola düştü

Patlama sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir apartman dairesine henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte dairede yangın da çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada can kaybı yaşanmadı. Patlama ile birlikte binadan caddeye moloz yığınları düştüğü de görüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipleri, patlamanın nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.