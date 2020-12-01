BAĞCILAR'da bankadan 660 bin lira para çeken bir kişiyi iddiaya göre 3 sahte polis durdurdu. Parasını vermeyen kişiyi iki bacağından vuran gaspçılar paraları alıp olay yerinden kaçtı.

Olay saat 15.00'te Bağcılar Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ 2430 Sokak'ta bulunan banka önünde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Çetin isimli bir kişi bankadan 660 bin lira çekti. Daha sonra bankadan çıkan Hakan Çetin'in yanına iddiaya göre polis üniformalı 3 kişi geldi. Hakan Çetin, kendisinden parasını isteyen sahte polislere direnince polis üniformalı 3 gaspçı Hakan Çetin'i iki bacağından vurup 660 bin lirasını alarak kaçtı.

"SİLAH ÇEKİP PARAYI İSTEDİLER"