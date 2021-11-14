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Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın - Son Dakika

Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın

14.11.2021 08:58
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

BAĞCILAR'da 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katındaki evde bulunan 6 kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti.

Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlama sonrası binanın çatı katında bulunan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, patlama sonucu binadan kopan parçalar sokağa saçıldı.

"HEMEN DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞİ KESTİM"

Patlamayı duyar duymaz hemen olay yerine yardıma koşanlardan Hamdullah Demir isimli bir vatandaşlar yaşananları anlattı. Patlamanın olduğu yerde itfaiye ekipleri gelmeden 4 kişi tahliye ettiklerini ifade eden Demir, "Sabah büyük bir gürültü geldi. Camdan baktık karşı binadan alevler yükseliyordu. Yardım etmek için dışarı çıktım hemen doğalgaz ve elektriği kestim aşağıdan. Ondan sonra yukarı kata çıktık, kapının önünde alev vardı onu söndürdük. Karşı dairenin kapısı sıkışmıştı orayı zorlayıp açtık. 3-4 kişi vardı onları tahliye ettik. Daha sonra itfaiye gelince üst kattakileri merdivenle indirdiler" dedi.Patlamanın yaşandığı binada itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin tespit çalışması devam ediyor.


Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın
Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın

Doğalgaz, Bağcılar, Patlama, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bağcılar'da bir binada patlama sonrası yangın - Son Dakika
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