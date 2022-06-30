Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından olayla ilgili 3 şüpheliden birinin küçük yaştaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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