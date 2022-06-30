Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

30.06.2022 14:56

Son dakika haberleri: İstanbul Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Demirkapı Mahallesi'nde Ş.E.A'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından olayla ilgili 3 şüpheliden birinin küçük yaştaki Y.A. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, 28 Haziran'da Fatih Mahallesi'nde yakalanan Y.A'nın olayda kullandığı tabanca ise Göztepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömülü bulundu.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılan Y.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bağcılar'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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