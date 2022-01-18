Bağcılar Belediyesince, 9-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz masa tenisi kursu düzenleniyor.

???????Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-15 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz masa tenisi kursu açıldı. Göztepe Spor Kompleksinde düzenlenen kursa toplam 50 ilk ve ortaokul öğrencisi kayıt yaptırdı.

Okul çıkışı spor salonunda bir araya gelen çocuklar, antrenör Kadir Baran'dan kondisyon, raket tutuşu, savunma, düz top, kesik top, servis atımı gibi teknik bilgileri öğreniyorlar. Pinpon toplarının seslerinin yankılandığı salonda çocuklar, kendi aralarında eğlenceli maçlar da yapıyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki çocukları masa tenisinde buluşmaya davet etti. Sporla çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırırken sağlıklı yaşama da yönlendirdiklerini belirten Çağırıcı, "Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel gelişime de olumlu katkılar sağlıyor. Meraklı olan çocuklarımızı salonlarımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Masa tenisi kursu pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri, 16.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak veriliyor.