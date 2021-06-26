Son dakika haberleri! BAĞCILAR'DA PARKTA SİLAHLI KAVGA; BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

, BAĞCILAR'da gece saatlerinde ailesiyle birlikte parkta oturan bir kişi, kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye silahla saldırdı. Saldırıda Ali Tulgaroğlu hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralandı. Hayatını kaybeden Ali Tulgaroğlu'nun vurulma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, saat 02.00 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan parkta yaşandı. İddialara göre, Ali Tulgaroğlu (51), parkta ailesiyle birlikte oturan bir kişi ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ailesiyle parkta oturan kişi silahıyla Ali Turhanoğlu ile arkadaşına ateş açtı. Silahlı kavga sonrası Ali Tulgaroğlu hayatını kaybederken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganın yakalanması için polis çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan kavga ve Ali Tulgaroğlu'nun hayatını kaybettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görüldü.