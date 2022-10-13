İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu - Son Dakika
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu

13.10.2022 14:25

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıttıkları Ukraynalılardan çaldıkları 1500 avroyla kaçan İranlılar, ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna uyruklu V.A'nın, 7 Ekim'de Güneşli Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

1500 EUROYU ÇALIP KAÇTILAR

Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde 1500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

V.A'nın otomobilindeki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, zanlıların İran uyruklu Mohsen R. (41), Farhat K. (41) ve Karım B. (63) olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın 1500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bağcılar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu - Son Dakika
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