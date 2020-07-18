Son dakika haber | Bağcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

Son dakika habere göre Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde polise yönelik gerçekleşen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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