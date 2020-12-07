Bağcılar'da sahte para operasyonu kamerada - Son Dakika

BAĞCILAR7da sahte para basarak piyasaya süren 3 şüpheli tutuklandı. Polisin düzenlediği operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini edindi. Harekete geçen polis, 4 Aralık'ta eve düzenlediği operasyonda şüpheliler T.G., B.B., ve Y.G.,'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca, çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli, 5 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

- İstanbul