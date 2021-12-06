Son dakika haber! BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU SERASI KURULAN EVE OPERASYON - Son Dakika

BAĞCILAR'da, uyuşturucu serası olarak kullanıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 16 kök Hint kenevir ele geçirildi.

Bağcılar'da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu evde bulunan M.A.Ö. ve M.Ü. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, adreste sera yöntemi ile uyuşturucu yetiştirilmek amacıyla gerekli düzeneklerin kurulduğu tespit edildi. Ayrıca uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen M.K. ve U.K adlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDE İLE İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla; saksı içinde 16 kök Hint keneviri, 16 adet kenevir dalı, cam kavanoz içinde 111 gram marihuana, 2 adet telefon, uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan 1 adet çadır, 1 adet termometre, 2 adet ışıklandırma, 2 adet vantilatör, 1 adet havalandırma makinası ele geçirildi.