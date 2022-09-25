Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı - Son Dakika
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Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı

25.09.2022 18:08
Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan insanlara gösterdi ve aşağı attı. Kan donduran cinayet sonrası evi de yakan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

ANNESİNİN KAFASINI KESİP BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Annesinin kafasını kesip önce balkondan insanlara gösterdi, sonra aşağı fırlattı

"ATMADAN ÖNCE KAFAYI İNSANLARA GÖSTERMİŞ"

Mahalle sakini Mesut Usta, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi.

Annesinin kafasını kesip önce balkondan insanlara gösterdi, sonra aşağı fırlattı
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Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da korkunç cinayet! Annesinin kafasını kesip balkondan atan genç evi yaktı - Son Dakika
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