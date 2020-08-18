Son dakika haber | BAĞCILAR TEM'DE KAZA YAPAN YUNUS POLİSLERİ AĞIR YARALANDI -1
Son dakika haberi: BAĞCILAR TEM Otoyolu, İSTAOÇ mevkiinde yan yolu ayıran bariyerlere çarpan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı.
BAĞCILAR TEM Otoyolu, İSTAOÇ mevkiinde yan yolu ayıran bariyerlere çarpan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. Kazada motosikletin üstündeki 2 polis ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.20 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde giden motosikletli yunus polisi bilinmeyen bir nedenle yan yolu ayıran bariyerlere çarptı. Motosiklet çarpmanın şiddetiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada motosikletin üstünde bulunan 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:49
Kaynak: DHA
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