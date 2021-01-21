Son dakika haber: Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi - Son Dakika

Eylemi henüz üstlenen olmadı.

Iraklı yetkililer, daha sonraki açıklamalarında aynı meydanda iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı

Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?