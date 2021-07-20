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Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

20.07.2021 01:39
Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi, System.String[]

Son dakika haberleri... Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

Bağdat, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi - Son Dakika


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