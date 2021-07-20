Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

Sağlık Bakanlığı , patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

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