Son dakika haber! Bağımsızlık mücadelesini anlatan "İrade-i Milliye" mecmuası dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Bağımsızlık mücadelesini anlatan "İrade-i Milliye" mecmuası dağıtıldı

Son dakika habere göre Çocuklar tarafından gazetelerin dağıtılması Esnafın gazeteleri okuması Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün açıklamaları KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz anısına,...

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün açıklamaları KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 15 Temmuz anısına, "İrade-i Milliye" mecmuası çıkarıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 8 sayfadan oluşan ve içerisinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu ile 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı tek sayılık bir gazete çıkarttı.

Ulu Cami'de kılınan öğle namazı sonrasında dağıtımına başlanan gazeteyle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu milletin iradesi anlamına geliyor. Milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur. 100 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz'da da bu milletin iradesi aynı şekilde düşmanları kazdıkları çukurlara gömdü" dedi.

Bizim genç nesillerimize ve gençlerimize tarihteki olayları anlatmamız gerekiyor diyen Güngör şunları kaydetti;

"15 Temmuz kurtuluş mücadelemiz ve tarihteki bir çok olayımızı, gençlerimize aktararak, unutturmamamız lazım. Gazetenin içerisinde, bizim kurtuluş mücadelemizde son derece önemli olan bir belge var. 100 yıl önce Kısakürekzadelerden Mehmet Ali bey, bir beyanname yayınlıyor. Bildiğiniz gibi Fransızlar kalemizdeki bayrağı indirdiklerinde o sabah, namaz vakti el ile yazdığı bir belge. Bunu oğlu Şahap vasıtasyla Ulu Cami ve civarına astırıyor. Belgenin adı 'Alem-i İslam'a Hitap' belgesidir."

Tarihte bağımsızlık mücadelesinin meşalesini ateşleyen kişilerin önemine değinen Güngör, "Bunlardan birisi Avukat Mehmet Ali Kısakürek, bir diğeri Rıdvan Hoca ve yine kahraman isimlerinden Sütçü İmam'dan, Ömer Halisdemir'e selam gönderiyoruz. İkisinin de çok önemli bir özelliği var ki, ikisi de düşmana ilk kurşunu sıkan kahramanlardır. Tevafuktur ki, Ömer Halisdemir'de bir Kahramanmaraş evladırdır. Ataları, Çağlayancerit ilçemizden Niğde'ye göç etmişlerdir. Tarihimizde böyle de bir olay vardır. Her ikisinden de Allah razı olsun" diye konuştu.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bağımsızlık mücadelesini anlatan 'İrade-i Milliye' mecmuası dağıtıldı - Son Dakika
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