Son dakika haber... Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Karacadağ bölgesinde kurduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde bazalt taşından asfalt üretmeye başlayan Bağlar Belediyesi, ilçedeki asfalt serim çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her gün daha iyiyi düşünüp gerçekleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde asfaltlanan cadde ve sokakların vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını kaydeden Beyoğlu, "Bugüne kadar değerlendirilmeyen doğal zenginlikleri yatırıma dönüştürerek milletimize hizmet olarak kazandırıyoruz." dedi.