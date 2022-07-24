Son dakika haber... Bahamalar'da Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bahamalar'da Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü

24.07.2022 18:29
Son dakika haber... Bahamalar'da Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü

Son dakika haber: ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan teknenin Bahamalar açıklarında alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Karayipler'deki takımada ülkesi Bahamalar açıklarında ABD'ye gitmeye çalışan Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Bahamalar Çalışma ve Göçmenlik Bakanı Keith Bell yaptığı açıklamada, kazadan 4 kadın ve 17 erkeğin sağ kurtarıldığını belirterek, "Daha iyi bir yaşam arayanların hayatlarını kaybettiği için yas tutuyoruz" dedi. Bahamalar polisi tarafından yapılan açıklamada, teknenin New Providence Adası'nın yaklaşık 11 kilometre açığında alabora olduğu aktarıldı.

Bahamalar, ABD'ye ulaşmak isteyen Haitili göçmenler için sık kullanılan bir geçiş rotası olarak biliniyor. - NASSAU

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri Twitter'dan kovulma şakasına Elon Musk'tan ilginç yorum: Gelmiş geçmiş en iyi trollemelerden biri Boeing, Çin'de 20 yılda 1,5 trilyon dolarlık ticari uçak talebi olacağını öngörüyor Boeing, Çin'de 20 yılda 1,5 trilyon dolarlık ticari uçak talebi olacağını öngörüyor Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Bryce Brown ile yollar ayrıldı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Bryce Brown ile yollar ayrıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Karayipler, Bahamalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bahamalar'da Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
18:11 Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı
18:04 Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Reha Muhtar'dan çarpıcı iddia: Beni akıl hastanesine gönderip gayri menkullerimi almaya çalışıyorlar
18:03 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17:51 Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı
17:47 Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara! Hayvanseverler isyan etti
17:26 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus'u çıldırtan olaya yorum: Hayretler içindeyim
16:40 Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu
16:34 Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi
16:32 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, TOGG fabrikasının açılışında konuştu: Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 18:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bahamalar'da Haitili göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 16 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement