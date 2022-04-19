Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

19.04.2022 21:21
Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2)

Bir son dakika haberine göre 29 TUTUKLAMABursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

29 TUTUKLAMA

Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28'i kadın, 41 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 41 şüpheliden 19'u kadın 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,


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Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! 'Bahar Temizliği' operasyonu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
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