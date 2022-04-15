Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

15.04.2022 10:33

Son dakika haberleri: OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Çok sayıda tekstil ürününün zarar gördüğü yangın nedeniyle işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı İslam Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini kapladı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu sırada vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu. İşyeri önündeki iki otomobilden biri sürücüsünün gelmesi ile diğeri ise vatandaşlar tarafından itilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bir otomobilde hafif şekilde hasar meydana geldi. İş yerinde onlarca tekstil ürünü alevlerin etkisi ile zarar görürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

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Atatürk Caddesi, Yangın, İslam, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BAHÇE'DE GİYİM MAĞAZASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ - Son Dakika


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