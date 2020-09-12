Son dakika haber... Bahçe sularken akıma kapılarak öldü
Son dakika haberine göre Bahçe sularken akıma kapılarak öldü Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Bahçe sularken akıma kapılarak öldü
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay Gürsel Mahallesinde meydana geldi. Maydanoz ektiği tarlasını sulayan Murat Deveci sulama işlemini bitirdikten sonra bahçesinin kenarından geçmekte olan elektrik direğine temas etti ve akıma kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik direğinde kaçak akım olduğu iddia edildi. Sabah erken saatlerde yaşanan olayda Murat Deveci'nin cansız bedeni uzun süre olay yerinde kaldı. Yakınları sinir krizleri geçirdi. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Deveci'nin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enerji sağlayan şirketin ekipleri olay yerine gelerek elektrik direğinde kaçak akım olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı,1509 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı TT Arena'da bir gol daha! Meşin yuvarlak, 2. kez ağlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin notunu düşüren kredi derecelendirme kuruluşuna tepki: Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Ortaklıktan çıkarılan şahıs, ağabeyini ve kuzenini silahla vurarak yaraladı Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi