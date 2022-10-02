Olay akşam saatlerinde Bartın 'a bağlı Darıören köyünde meydana geldi. Emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bahçede çalıştığı sırada arının sokması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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