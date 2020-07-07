Son dakika haber... Bahçede otururken maganda kurşunuyla yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 kadın yakını ile bahçede otururken koluna yorgun mermi isabet eden Meltem Akbaş (33), yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Barış Caddesi'nde meydana geldi. Ameliyat olmaya hazırlanan amcasını ziyarete giden Meltem Akbaş, aile yakınları ile birlikte evin bahçesinde otururken, silah sesleri duyuldu. Bu sırada 4 kadın yakını ile oturan Akbaş, kolunda acı hissetti. Akbaş, kan attığı görünce özel bir araç ile Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. 1 çocuk annesi Akbaş'ın koluna tabanca mermisi isabet ettiği belirlendi.
Polis, silahı ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.