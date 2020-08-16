Son dakika haber! Bahçeli: Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı...
Son dakika haberleri: Bahçeli: Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir.
Bahçeli: Bugüne kadar darbelerin müdahalelerin krizlerin terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:59
Kaynak: AA
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