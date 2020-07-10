Son dakika haber! Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur. İrade milletin, karar hukukundur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin Türk milletinin mukaddes bir emaneti olduğunu belirterek, "Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir. Nihayetinde Danıştay 10'uncu Dairesi, muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiştir. Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır. MHP, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır" dedi.

'İRADE MİLLETİN, KARAR HUKUKUNDUR'

Bahçeli, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10'uncu Dairesi'nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.