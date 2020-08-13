Son dakika haber... Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik... - Son Dakika

Bahçeli: " Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye 'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır."

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:19

Kaynak: AA

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