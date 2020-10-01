Son dakika haber: Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve AYM'ye ilişkin açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılı açılışına katılmak üzere geldiği mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"(Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve AYM'ye ilişkin açıklaması) Sayın Soylu ve sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyorlar, yoksa AK Parti ve sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor. Onu anlamaya çalışıyoruz"

"Bizim derdimiz memleket meselesi bizim derdimiz işsizlik, bizim dedimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum"