BAHÇELİEVLER'DE, 17 yaşındaki sürücü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından markete girdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocasinan Merkez Mahallesi, Mahmut Bey Caddesi'nde saat 13.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Mücahit Y. kullandığı 34 ELU 75 plakalı otomobille, park halindeki bir başka otomobile çarptı. Otomobil kaldırımdaki bariyerleri de aştıktan sonra markete girdi. Kazada 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis 17 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Markete giren otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

"DEPREM OLDU SANDILAR"

Market çalışanı Atilla Bingöl "Manav dizmesiyle öyle bir aciz fren sesi geldi. Böyle çevreme baktım araba dibimden geçti. İçeriye daldı bu arada. Arkadaki araba, ön arabaya çarpmıştı zaten. Arabadaki adam frene basacağına gaza bastı. Zaten adam inerken bileğini tutmuştu bileğinde incitme vardı. Onu hastaneye götürdüler. Diğer araç sahibi de gözaltına aldılar. O sesle alt komşular bile aşağıya indi deprem oldu sandılar o kadar ses yüksek geldi " dedi. Yan taraftaki iş yerinden sesi duyup koştuğunu söyleyen Şıhlı Deniz "Yanda iş yerimiz var ses geldi birden. Çok büyük gürültülü ses geldi korktuk yani. Allahtan can kaybı falan yok. Sadece ufak bir yaralanma var. Çok büyük gürültü geldi buradan. Deprem olmuş gibi" şeklinde konuştu.

- İstanbul