Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika

Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI

07.04.2021 23:42

Son dakika gündem haberine göre Mahkeme heyeti, Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Mahkeme heyeti, Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Haber Sevda SARIKAYA İSTANBUL, (DHA)

BAHÇELİEVLER'de 33 yıllık eşi Ayşe Gül Cora'yı(48) kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan tutuklu sanık Hasan Engin Cora'nın (53) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Cora'yı Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs ve Ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 19 yıl hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti cezada Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması sorulan sanık Hasan Engin Cora eşini öldürme niyetinin olmadığını ve eşiyle irtibat kurmaya çalıştığını belirterek, Olay günü arabanın içinde evin önünde bekliyordum. Sabah eve gitmeyi düşünürken, Ayşe Gül evden çıktı. Sakinleşmek için 3 tane anti depresan içtim. Ablası huysuz biriydi. Ne olur ne olmaz en azından korkuturum diye silahı üzerime alayım dedim. Ayşe Gül'e seslendim, beni görünce şaşırdı. Ayşegül ile konuşmak istedim ama bana kötü konuştu ve eliyle itti. Ayşegül'e üzerimde silah olduğunu söyledim, o da bana 'Vurursan vur' dedi, hakaret etti. Bunun üzerine ben de çıkarıp vurmuşum. Ben vurduğumda düşme olmadı, yere oturdu. 'İmdat, imdat' diye bağırıyordu, kimse de yanaşmıyordu. Ben de oradan ayrıldım dedi.

HASTANEDE EŞİMİN YANINA ULAŞABİLSEYDİM İNTİHAR EDECEKTİM

Mahkeme başkanının Hastaneye niye gittin diye sorması üzerine sanık Cora, Anneme telefon açmıştım, annem bana Ayşe Gül'ün durumunun iyi olmadığını söyledi. Bende anneme 'O yaşamadıktan sonra bende yaşamayım' dedim. Hastanede eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık Cora, Beraatimi istiyorum, çok pişmanım dedi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Cora'yı 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme heyeti cezada Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Ruhsatsız silah bulundurması sebebiyle de sanık Cora'ya 2 yıl hapis ve bin 500 lira adli para cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

ADALET YERİNİ BULDU

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Melike Polat, Cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu bizim için çok sevindirici bir karar. Çünkü indirimlerin uygulanmasına çok alışığız. Adalet yerini buldu dedi.

İDDİANAME

Bahçelievler'de 5 Haziran'da meydana gelen olay iddianamede olay şöyle anlatıldı 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora, 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora'nın kendisini mesajla tehdit etmesi üzerine şikayetçi oldu. Hasan Engin Cora'nın ifadesi alındı ve üzerinden çıkan kurusıkı tabanca hakkında da işlem yapıldı, ardından Hasan Engin Cora Samsun'a geri döndü. Olay günü tabanca ile İstanbul'a gelen Hasan Engin Cora, eşi Ayşe Gül Cora'yı takip etti ve ısrarla konuşmak istedi. Ayşe Gül Cora ise bu isteği geri çevirdi. Hasan Engin Cora da 'Üzerimde silah var vururum! diyerek Ayşe Gül Cora'yı tehdit etti. Ayşe Gül Cora da 'Zaten ben ölmüşüm korkmuyorum!' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hasan Engin Cora, silahla Ayşe Gül Cora'ya bir kaç el ateş etti. Mermilerden 6 tanesi Ayşe Gül Cora'nın vücuduna isabet ederken, Hasan Engin Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşe Gül Cora tedavisi için hastaneye kaldırılırken, Hasan Engin Cora, Ayşe Gül Cora'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ancak hastane bahçesinde görevli polisler tarafından şüpheli hareketleri üzerine yakalandı. İddianamede şüpheli Hasan Engin Cora'nın Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl ile Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan da 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI
Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI
Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI
Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI

Bahçelievler, Hasan Engin, Ayşe Gül, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE EŞİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 19 YIL HAPİS CEZASI - Son Dakika


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