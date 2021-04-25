Son dakika haberi: Bahçelievler'de havaya ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bahçelievler'de bir okul bahçesinde polise hakaret edip tabancayla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli ve arkadaşı yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da Zafer Mahallesi'nde bulunan bir okul bahçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine hakaret ederek, tabancayla meskun mahalde ateş edilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaşı küçük şüpheli M.K'yi aynı gün ikametinde yakaladı.

Şüphelinin olayda kullandığı tabancayı yaşı küçük B.C.B'den temin ettiği belirlenmesi üzerine, B.C.B. de kurusıkı tabanca ve 2 fişekle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.