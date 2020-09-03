BAHÇELİEVLER'de kiralık ev bakmak için gittiği lüks rezidansta 15. kattan başına cam düşerek hayatını kaybeden Soner Elveren için Küçükyalı Emek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Elveren, Maltepe'de toprağa verildi. Elveren'in avukatı Mustafa Naz, "İşin sonuna kadar hukukçuları ve arkadaşları olarak takipçisi olacağız" dedi.

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in başına henüz bilinmeyen bir nedenle 15. kattan cam düştü. Lüks rezidansa giden 42 yaşındaki Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Soner Elveren için bugün ikindi vakti Küçükyalı Emek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Neslihan Elveren, 6 yaşındaki oğlu Deniz Mert Elveren, babası Mehmet Metin Elveren, ağabeyi Zafer Elveren 'in de aralarında olduğu çok sayıda akrabası ve dostları katıldı. Cenaze töreninde 6 yaşındaki oğlu, babasının mezarı başında ağlayarak dua etti. Güçlükle ayakta duran eşi Neslihan Elveren ise, "Hala şoktayım. Lütfen acımıza saygı duyun" dedi.

"HANGİ BİRİNE ÜZÜLELİM?"

Cami bahçesinde taziyeleri kabul eden Soner Elveren'in babası Mehmet Metin Elveren, "Tabii biz olay anında yanında olmadığımız için konuya detaylı bir şekilde vakıf değiliz. Ancak duyduklarımızla konuşabiliyoruz. Avukat arkadaşlarımızın dediği gibi site yönetimi ve o dairelerin sahipleri kimse gerekli güvenlik önlemlerini almadığı aşikar. Tabii bunun da hesabının mutlaka sorulması gerekir. Hangisine yanalım? Ölen oğlumuza mı? Dul kalan kızımıza mı? Yetim kalan oğlumuza mı? Bunun hesabı sorulmalıdır bence. Bize düşen ne ise biz de onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KAMERA KAYITLARINA BAKACAĞIZ"

Ağabeyi Zafer Elveren ise, "Telefon açtılar bize. Öyle öğrendik. Emlakçıyla ev bakmaya gitmişler. Çünkü ofisi Kuyumcukent'in oradaydı. Oradaki siteden herhalde kiralık ev bakacaktı. Duyduğum kadarıyla 3'üncü kattan balkon camı düşmüş üzerine. Orada vefat etmiş. Ben karşıda Avrupa Yakasında oturuyorum. O kendisi bu tarafta kalıyor. İş yerine yakın olsun diye o taraftan kiralık ev bakmış. Ben de bilmiyorum hiçbir şey. Karakola ağabeyim ifade verdi zaten. Olayda bir ihmalkarlık var diye haber aldık. Zaten savcılıkta soruşturma başlatmış zaten öyle duydum. Ama emin değilim. Bazı kamera kayıtları varmış. Bakacağız artık" şeklinde konuştu.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süreci yakından takip edeceklerini söyleyen Avukat Mustafa Naz, "İş Kanunları Hükümleri çerçevesinde gerekli iş güvenliğini almak zorunda. Sitedeki herkesin, sakinlerin, misafirlerin can güvenliğini temin etmek zorunda. Şu anda sadece cenaze ile ilgilenebiliyoruz. Meskenin sahibi olan şahıs varsa onun da sorumluluğu söz konusu. Aile acılı. Söyleyecek pek bir şey yok. Sonuçta hukuki bir durum söz konusu. Yasaların ön görmüş olduğu şekil ve şartlar ışığında gereği ne ise yapılacaktır. İşin sonuna kadar hukukçuları ve arkadaşları olarak takipçisi olacağızö ifadelerini kullandı.

Eski iş ortağı Necati Aydoğdu ise, "Evvelsi gün beraber kahvaltı yaptık benim ofisimde. Dünde buluşacaktık. Benim Kapalıçarşı'da işim vardı. Bugün için sözleştik. Bugün ise böyle bir haber aldım. Talihsiz bir kaza. Genç bir çocuk. Daha 42 yaşında. Kuyumcu sektörüne hizmet eden bir çocuktu. Hala şoktayım ben. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.