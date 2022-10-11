BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

11.10.2022 14:50

BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜAlper KORKMAZ-Mikail BIYIKLI-Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'de berberden çıkıp motosikletine binerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Emrullah Tapu hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Alper KORKMAZ-Mikail BIYIKLI-Burak KESKİNCİ/ İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER'de berberden çıkıp motosikletine binerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Emrullah Tapu hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi'ndeki caddede meydana geldi. 22 yaşındaki Emrullah Tapu cadde üzerindeki berbere girdi. Tapu, berberden çıkıp motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Tapu, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Emrullah Tapu'yu ambulansla hastaneye götürdü. Tapu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gören çevredeki esnaf, "Direkt ona sıktılar. Silahın kıvılcımlarını gördüm. Ben de gittim. Ambulans istiyordu. Bilincini kaybetmek üzereydi. İsmi Emrullah, daha önce bu mahallede oturuyordu" dedi. Tapu'un kullandığı motosikletin üzerinde 'vedalar sessiz olur' yazması dikkat çekti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Kocasinan, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETİNE BİNERKEN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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